Нейросеть постаралась: "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" теперь можно посмотреть в 4К (Видео)

Новости технологии:На YouTube опубликовали фильм "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" 1896 года с разрешением 4K 60fps.

Участнику форума Reddit удалось обновить качество чёрно-белой короткометражки "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" до 4K.

Ролик опубликовали на YouTube и, судя по описанию, для его создания использовали несколько нейросетей.

Для увеличения разрешения Gigapixel AI и Topaz Labs, а для добавления fps — алгоритм Dain. Выглядит обновлённая версия впечатляюще:

"Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" — это известный немой документальный фильм 1896 года, снятый братьями Люмьер. Он стал каноническим произведением кино, так как впервые в истории передал на плоском экране движение в перспективе. Фильм создал первый "бродячий сюжет" немого кино и долгое время копировался операторами по всему миру, которые создавали свои версии на разных вокзалах.