Измельчим с Xiaomi: компания представила портативный блендер Deerma Juicer (Фото)

Новости технологии:Компания Xiaomi предлагает на AliExpress портативный блендер Deerma Juicer, который работает без проводов и легко поместится в сумке или рюкзаке.

Такой блендер пригодится для приготовления смузи из овощей и фруктов или детского питания, особенно если вы собираетесь в поездку. Чаша, в которой готовится напиток, отсоединяется и превращается в обычную кружку. Наденьте сверху крышку - и наслаждайтесь свежеприготовленным смузи.

Объем чаши 400 мл, а весит блендер всего 0,6 кг, поэтому не займет много места в сумке.

При этом для приготовления напитков не нужна розетка: внутри устройства есть аккумулятор емкостью 1500 мАч. Одного заряда хватит на приготовление 6 кружек смузи, после чего батарею необходимо зарядить.

Цена

На AliExpress блендер Xiaomi Deerma Juicer можно купить за $23,62.