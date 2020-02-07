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Напечатан самый детализированный 3D-объект

Напечатан самый детализированный 3D-объект
08:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:В результате скорость 3D-печати достигает примерно 10 миллионов вокселей в секунду.

Группа специалистов из Германии и Австралии добилась рекордного качества 3D печати микроскопических объектов. Разработанный ими метод позволяет выдавать до десяти миллионов вокселей в секунду.

Если вам нужно напечатать объект длиной всего несколько сантиметров – и с деталями размером в долю миллиметра – то обычный метод 3D-печати с помощью экструзии расплавленного пластика не подойдет, отмечает New Atlas.

Обычно этот процесс позволяет печатать трехмерные объекты со скоростью несколько сотен тысяч вокселей – эквивалентов пикселей в 3D в секунду. И хотя кажется, что это быстро, даже струйный принтер печатает картинки в сотню раз быстрее.

Новая система печати

Вместе с исследователями из Технологического университета Квинсленда ученые из Технологического института Карлсруэ разработали новую систему, в которой один лазерный луч оптически делится на девять отдельных лучей. Все эти "сублучи" движутся независимо, но одновременно, и каждый приводится на отдельную область светочувствительного полимера.

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Для демонстрации возможностей системы исследователи напечатали прямоугольный параллелепипед размером 60 кубических миллиметров, но с решетчатой внутренней структурой, состоящей из элементов микрометрового масштаба. Всего в кубике 300 миллиардов вокселей – это новый мировой рекорд.

Что дает эта технология

Разработчики надеются, что их разработка найдет применение в оптике, фотонике, материаловедении, биоинженерии и проектировании средств обеспечения безопасности.

Параллельный подход к лазерной печати использовали и инженеры из Китая и США, которые разработали в прошлом году новую технологию. Их процесс позволяет значительно сократить время печати и в 58 раз снижает его стоимость.

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Технологии, 3D печать, Техно, 3D объект.
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