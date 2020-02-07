Напечатан самый детализированный 3D-объект

Группа специалистов из Германии и Австралии добилась рекордного качества 3D печати микроскопических объектов. Разработанный ими метод позволяет выдавать до десяти миллионов вокселей в секунду.
Если вам нужно напечатать объект длиной всего несколько сантиметров – и с деталями размером в долю миллиметра – то обычный метод 3D-печати с помощью экструзии расплавленного пластика не подойдет, отмечает New Atlas.
Обычно этот процесс позволяет печатать трехмерные объекты со скоростью несколько сотен тысяч вокселей – эквивалентов пикселей в 3D в секунду. И хотя кажется, что это быстро, даже струйный принтер печатает картинки в сотню раз быстрее.
Новая система печати
Вместе с исследователями из Технологического университета Квинсленда ученые из Технологического института Карлсруэ разработали новую систему, в которой один лазерный луч оптически делится на девять отдельных лучей. Все эти "сублучи" движутся независимо, но одновременно, и каждый приводится на отдельную область светочувствительного полимера.
Для демонстрации возможностей системы исследователи напечатали прямоугольный параллелепипед размером 60 кубических миллиметров, но с решетчатой внутренней структурой, состоящей из элементов микрометрового масштаба. Всего в кубике 300 миллиардов вокселей – это новый мировой рекорд.
Что дает эта технология
Разработчики надеются, что их разработка найдет применение в оптике, фотонике, материаловедении, биоинженерии и проектировании средств обеспечения безопасности.
Параллельный подход к лазерной печати использовали и инженеры из Китая и США, которые разработали в прошлом году новую технологию. Их процесс позволяет значительно сократить время печати и в 58 раз снижает его стоимость.