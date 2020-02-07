Новые Rainbow Six и Watch Dogs: Ubisoft выпустит пять ААА-игры до апреля 2021 года

Новости технологии:Вслед за Electronic Arts конференц звонок провела и Ubisoft, которая рассказала о планах по выпуску игр на 2021 финансовый год.

До апреля 2021 года французы хотят выпустить пять ААА-проектов, среди которых может оказаться и новый Far Cry.

Во время созвона представитель Ubisoft сказал, что три проекта выйдут уже в третьем квартале следующего финансового года - с октября по декабрь 2020 года. Среди них окажутся Watch Dogs Legion, Gods & Monsters и Rainbow Six Quarantine.

Оставшиеся две игры выйдут уже в четвертом квартале 2021 финансового года - с января по март 2021 года. Ubisoft не рассказала, продолжением какой франшизы порадуют геймеров, но исправить ситуацию пришел Джейсон Шрайер. Журналист расстроил фанатов Splinter Cell, заявив, что в следующем году выйдут новые Assassin’s Creed и Far Cry.

Все же Ubisoft подтвердила, что Beyond Good & Evil 2 не выйдет до конца марта 2021 года. Релиза не дождется и пиратская Skull & Bones, которую игроки ждут с 2017 года. По словам Шрайера, еще в 2018 году проект потерял креативного директора, так что выйдет игра не скоро.