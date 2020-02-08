Бюджетник от Samsung обновили до Android 10

Новости технологии:Samsung Galaxy M20 начал получать Android 10 с One UI 2.0 в Европе.

Компания Samsung анонсировала Android 10 для бюджетника Galaxy M20 еще в конце прошлого года, а сейчас прошивка, наконец-то, добралась до европейского рынка.

В отличие от флагманских смартфонов производителя, Galaxy M20 получил не все особенности новой оболочки One UI 2.0. Тем не менее, глобальная темная тема, обновленный интерфейс, новые жесты управления и все основные изменения Android 10 в прошивке присутствуют.

Как сообщает издание SamMobile, обновление начали получать владельцы смартфонов в Люксембурге, Греции и Германии.

В ближайшие дни ПО также выйдет в других странах.