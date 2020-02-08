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Инсайдеры раскрыли стоимость Samsung Galaxy S20 на европейском рынке

Инсайдеры раскрыли стоимость Samsung Galaxy S20 на европейском рынке
21:10 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Уже на следующей неделе компания Samsung официально представит свои новые флагманы Galaxy S20.

Итак, базовый Galaxy S20 с 8/128 ГБ памяти обойдется в €899. В некоторых странах из-за налогов эта цифра поднимется до €909. За версию с 5G и 12 ГБ ОЗУ придется доплатить еще €100.

Ценник Galaxy S20+ стартует от €999. 5G-версия смартфона обойдется в €1099.

Старшая модель Galaxy S20 Ultra поставляется только с 5G и будет стоить от €1349.

А теперь полный список расценок:

  • Samsung Galaxy S20 (8/128 ГБ) - 899/909 евро

  • Samsung Galaxy S20 5G (12/128 ГБ) - 999/1009 евро

  • Samsung Galaxy S20+ (8/128 ГБ) - 999/1009 евро

  • Samsung Galaxy S20+ 5G (12/128 ГБ) - 1099/1109 евро

  • Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (12/128 ГБ) - 1349/1359 евро

  • Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (16/512 ГБ) - 1549/1559 евро

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Официальные цены Samsung объявит на презентации, которая запланирована на 11 февраля.

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Европа, Samsung, Стоимость, Samsung Galaxy S20.
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