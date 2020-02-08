Похожие, но такие разные: чем отличаются две новинки от Motorola

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14:03 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Motorola представила смартфоны Moto G Stylus со стилусом и Moto G8 Power с батареей на 5000 мАч.

Компания Motorola представила два новых смартфона среднего ценового сегмента: Moto G8 Power и Moto G Stylus. Выглядят они практически идентично, но есть некоторые различия в "начинке".

Это первый смартфон Motorola со стилусом. Конечно, у него нет такого функционала, как у Samsung S Pen, но он позволяет делать заметки и эскизы, причем как только стилус достанут из корпуса — все благодаря приложению Moto Note. Есть также настраиваемое меню быстрого запуска.

Также у смартфона 6,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ (2300×1080 пикселей), соотношением сторон 19:9 и круглым вырезом в экране для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

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Внутри установлен процессор Snapdragon 665 в связке с 4/128 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт.

Основная камера тройная: 48-мегапиксельный главный датчик (f/1.7), ультраширокоугольный объектив на 16 Мп с углом обзора 117 градусов и 2 Мп макрообъектив.

Также есть Bluetooth 5.0, стереодинамики, USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, гибридный слот для двух SIM-карт либо одной SIM-карты и карты памяти. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 10.

Moto G Stylus поступит в продажу весной с ценником $299.

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Внешне это тот же Moto G Stylus: 6,4-дюймовый IPS-дисплей с круглым вырезом для 16-мегапиксельной фронтальной камеры, сзади сканер отпечатков пальцев, объединенный с логотипом Motorola. Вот только Moto G8 Power чуть больше благодаря емкому аккумулятору на 5000 мАч с зарядкой на 18 Вт. Производитель заявляет до трех дней работы от одного заряда батареи.

Внутри тот же Snapdragon 665, но с 4/64 ГБ памяти. Объем хранилища можно увеличить с помощью карты памяти microSD.

Отличается и основная камера: здесь главный датчик на 16 Мп (f/1.7), ультраширокоугольный на 8 Мп (118°), телеобъектив на 8 Мп с 2-кратным оптическим зумом и 2 Мп макрообъектив.

Moto G8 Power появится в продаже весной с ценником $249. На выбор есть расцветки Smoke Black и Capri Blue.

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Гаджеты, Смартфоны, Motorola, Motorola Moto G Stylus, Motorola Moto G8 Power.
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