Vandlion V6: оригинальная ручка-диктофон за $24 (Фото)

Новости технологии:Vandlion V6: ручка с диктофоном, еще и MP3-плеером в придачу.

После ручки-телефона мы нашли на просторах AliExpress еще один интересный гаджет — ручку-диктофон Vandlion V6.

Что это

С виду, это самая обычная ручка, только чуть тяжелее. Но на самом деле, она умеет не только писать, но еще и записывать разговоры. Да-да, это ручка с диктофоном, еще и MP3-плеером в придачу.

На самом деле, это удобно: сделал заметки, включил кнопку на корпусе — и диктофон начал запись. Прослушивать записи можно с помощью наушников, которые идут в комплекте. Скинуть файлы на компьютер можно с помощью разъема USB 2.0 (кабель идет в комплекте), таким же путем можно загрузить на ручку треки.

Внутри установлен аккумулятор емкостью 120 мАч, одного заряда которого хватит до 15 часов работы.

Цена

Версия 8 ГБ памяти стоит $23,99, с 16 ГБ — $26,99, а версия с 32 ГБ памяти обойдется в $32,99.