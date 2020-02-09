Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro: официальная дата анонса

Новости технологии:Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro дебютируют 13 февраля.

Компания Xiaomi, наконец-то, объявила официальную дату анонса флагманской линейки смартфонов Mi 10.

Когда ждать

Мероприятие состоится 13 февраля в 13:00 по-местному времени (в 8:00 по Киеву). Как и предполагалось ранее, из-за коронавируса оно пройдёт в формате онлайн-презентации. Глобальный же анонс новинок будет чуть позже — 23 февраля (за день до начала выставки MWC 2020 в Барселоне).

Чего ждать

Во флагманскую линейку устройств войдут два смартфона: Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Оба устройства получат «дырявые» AMOLED-дисплеи с одной фронтальной камерой, топовые процессоры Qualcomm Snapdragon 865 с 5G-модемом, разные аккумуляторы с быстрой зарядкой на 45 и 66 Вт. Новинкам также приписывают оперативную память LPDDR5, камеры с четырьмя и пятью модулями. В обоих смартфонах главный сенсор будет на 108 Мп. Стоить новинки должны в районе 400-650 долларов США.

Что ещё

Кроме даты анонса, в сети также появились официальные пресс-рендеры устройств:

Напоминаем, смартфоны Xiaomi всегда пользовались популярностью в первую очередь благодаря невысокому ценнику. Однако новые флагманы Xiaomi Mi 10 будут не такими дешевыми, как хотелось бы пользователям.