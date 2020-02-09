Смесь квиддича и Rocket League: в сети появился трейлер Broomstick League (Видео)

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Broomstick League — мультиплеерная игра со спортивным уклоном, где волшебники на мётлах и с палочками летают по арене и пытаются зашвырнуть мяч в кольцо противника. Палочкой можно творить заклинания: оглушение, выбивающее снаряд из вражеских рук, или телепорт, позволяющий неожиданно маневрировать.

Игра поддерживает матчи один на один, два на два или три на три. Есть обширная кастомизация: можно создать своего волшебника, открыть новые мётлы или палочки, научиться насмешкам и танцам и так далее.

Арены выделяются разнообразным внешним видом, а система прокачки и рейтинговые таблицы позволяют посостязаться за звание самого умелого магического спортсмена.

Сперва Broomstick League пройдёт через ранний доступ. По мере развития игры разработчики собираются добавлять больше элементов кастомизации, арены, режимы, модификаторы геймплея, уровни сложности для ИИ и многое другое. Ожидается, что релизная версия будет готова спустя 9—12 месяцев.

Запуск раннего доступа Broomstick League состоится 5 марта через Steam.