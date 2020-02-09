Смесь квиддича и Rocket League: в сети появился трейлер Broomstick League (Видео)

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17:24 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: twitter

Новости технологии:Квиддич из "Гарри Поттера" прямо напрашивается на отдельную видеоигру.

Broomstick League — мультиплеерная игра со спортивным уклоном, где волшебники на мётлах и с палочками летают по арене и пытаются зашвырнуть мяч в кольцо противника. Палочкой можно творить заклинания: оглушение, выбивающее снаряд из вражеских рук, или телепорт, позволяющий неожиданно маневрировать.

Игра поддерживает матчи один на один, два на два или три на три. Есть обширная кастомизация: можно создать своего волшебника, открыть новые мётлы или палочки, научиться насмешкам и танцам и так далее.

Арены выделяются разнообразным внешним видом, а система прокачки и рейтинговые таблицы позволяют посостязаться за звание самого умелого магического спортсмена.

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Сперва Broomstick League пройдёт через ранний доступ. По мере развития игры разработчики собираются добавлять больше элементов кастомизации, арены, режимы, модификаторы геймплея, уровни сложности для ИИ и многое другое. Ожидается, что релизная версия будет готова спустя 9—12 месяцев.

Запуск раннего доступа Broomstick League состоится 5 марта через Steam.

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Технологии, Игры, Трейлер, Техно, Broomstick League.
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