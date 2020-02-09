Удалять ничего не надо: приложения будут занимать меньше места в смартфоне

Новости технологии:Новое ПО способно передавать данные на смартфон только тогда, когда это необходимо, позволяя тем самым уменьшать в остальное время объем памяти.

Известная проблема — нехватка памяти на смартфоне — может быть решена за счет другого подхода к созданию приложений. Если ПО будет передавать данные в приложение с облачного сервера, когда это необходимо, позволяя приложению использовать только необходимое ему пространство на телефоне в любой момент времени.

"Это похоже на то, как фильмы Netflix на самом деле не хранятся на компьютере. Они транслируются вам, когда вы их смотрите", — рассказывает Саураб Багчи, профессор электротехнической и компьютерной инженерии, компьютерных наук и директор Центра Университета Пердью. "Здесь компоненты приложения, такие как тяжелое видео, графика или пути кода, мгновенно передаются в потоковом режиме, несмотря на возможные ошибки и замедления в сотовой сети".

В ходе исследования команда Багчи показала, как ПО, называемое AppStreamer, сокращает требования к хранилищу как минимум на 85% для популярных игровых приложений на Android.

Программное обеспечение легко перемещает данные между приложением и облачным сервером, не останавливая игру. Большинство участников исследования не заметили каких-либо различий в игровом процессе, пока приложение использовало AppStreamer.