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Удалять ничего не надо: приложения будут занимать меньше места в смартфоне

Удалять ничего не надо: приложения будут занимать меньше места в смартфоне
19:16 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Новое ПО способно передавать данные на смартфон только тогда, когда это необходимо, позволяя тем самым уменьшать в остальное время объем памяти.

Известная проблема — нехватка памяти на смартфоне — может быть решена за счет другого подхода к созданию приложений. Если ПО будет передавать данные в приложение с облачного сервера, когда это необходимо, позволяя приложению использовать только необходимое ему пространство на телефоне в любой момент времени.

"Это похоже на то, как фильмы Netflix на самом деле не хранятся на компьютере. Они транслируются вам, когда вы их смотрите", — рассказывает Саураб Багчи, профессор электротехнической и компьютерной инженерии, компьютерных наук и директор Центра Университета Пердью. "Здесь компоненты приложения, такие как тяжелое видео, графика или пути кода, мгновенно передаются в потоковом режиме, несмотря на возможные ошибки и замедления в сотовой сети".

В ходе исследования команда Багчи показала, как ПО, называемое AppStreamer, сокращает требования к хранилищу как минимум на 85% для популярных игровых приложений на Android.

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Программное обеспечение легко перемещает данные между приложением и облачным сервером, не останавливая игру. Большинство участников исследования не заметили каких-либо различий в игровом процессе, пока приложение использовало AppStreamer.

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Смартфоны, Технологии, Приложение, ПО, Техно, Нехватки памяти.
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