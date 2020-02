В Instagram появилась новая функция фильтра подписок

Социальная сеть Instagram ввела новую функцию, с помощью которой пользователи смогут сортировать отображение подписок по нескольким критериям.

Об этом соцсеть сообщила на своей странице в Twitter.

"Хотите увидеть, какие аккаунты Instagram отражаются чаще всего в вашей ленте и с кем вы взаимодействуете меньше? Теперь вы можете это сделать! Просто нажмите "Подписки" (Following) и управляйте этим списком", - говорится в сообщении.

Таким образом, пользователи социальной сети могут следить, кто чаще выкладывает stories и сообщения в ленту, а кто неактивен.

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr

— Instagram (@instagram) February 6, 2020