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Порадуйте своего питомца: игрушка для котиков - Xiaomi FurryTail Toy (Видео)

Порадуйте своего питомца: игрушка для котиков - Xiaomi FurryTail Toy (Видео)
21:35 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Суббренд Xiaomi FurryTail предлагает еще один полезный гаджет для питомцев - игрушку Xiaomi FurryTail.

Сделана игрушка в виде разбитого куриного яйца с желтком, только из него торчит пушистый помпон. Именно он и должен развлекать кота, вращаясь на 360 градусов. Само яйцо напоминает неваляшку, то есть игрушка не перевернется, если животное ударит его лапами.

Для включения необходимо зажать кнопку на корпусе на несколько секунд. Также игрушка сама отключается после 3 минут в неактивном режиме. После того, как животное снова коснется устройства — оно заработает. Питается Xiaomi FurryTail Toy от двух батареек ААА.

Яйцо не шумит и выполнено из экологичного ABS-пластика, который безопасен для животных и не имеет запаха.

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Цена

На AliExpress игрушку для кота можно заказать за $12.79. На выбор есть несколько расцветок.

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Все по теме:

Гаджеты, Технологии, Техно, Xiaomi, Xiaomi FurryTail Toy.
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