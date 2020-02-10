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Теперь известно все: Раскладушку Samsung Galaxy Z Flip полностью рассекретили

Теперь известно все: Раскладушку Samsung Galaxy Z Flip полностью рассекретили
12:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Уже давно известно, что новинка будет выполнена в форм-факторе компактной "раскладушки".

Сайт WinFuture опубликовал полные характеристики и официальные рендеры гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip. 

Рекламный ролик с новым гибким смартфоном Galaxy Z Flip Samsung показала во время паузы в церемонии награждения "Оскар".

Ролик показывает, что устройство получит дополнительный экран, на котором можно посмотреть информацию о входящем вызове. Когда он в сложенном состоянии.

Все что известно о Samsung Galaxy Z Flip

Смартфон получит гибкий дисплей диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2636×1080 пикселей и соотношением сторон 22:9 и встроенной селфи-камерой на 10 Мп с автофокусом. Экран устройства должен получить поддержку HDR10+ и ультратонкое защитное стекло. 

На задней стороне Galaxy Z Flip разместится основная камера с двумя датчиками на 12 Мп каждый. Также новинку укомплектуют дополнительным мини-дисплеем Super AMOLED на 1,06 дюйма с разрешением 300×116 пикселей, который разместится на задней крышке.

Основой смартфона станет чип Qualcomm Snapdragon 855+ с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ ПЗУ. Будет и слот для карт памяти microSD, а вот поддержки 5G не планируется. Вместимость батареи ожидается на 3300 мАч с беспроводной зарядкой мощностью 9 Вт. Вес Galaxy Z Flip составит 183 грамма.

Режим "ноутбука"

Шарнир новинки будет оснащен специальным фиксатором, который позволит зафиксировать угол сгиба на отметке 90 градусов. В качестве одного из сценариев использования такого режима сетевые информаторы называют запуск программы Google Duo для осуществления видеозвонков.

По данным авторитетного инсайдера Макса Вайнбаха, в Galaxy Z Flip будет две подобных "отметки" 90 градусов и 180 градусов.

Положение 90 градусов

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В момент, когда одна половина устройства будет перпендикулярна другой, гаджет удобно использовать в режиме импровизированного штатива. При этом запущенные программы будут отображаться только в верхней – вертикальной части устройства.

Положение 180 градусов

При раскрытии на 180 градусов Galaxy Z Flip можно использовать как классическую раскладушку для осуществления телефонных звонков, набора текста и съемки. Для завершения разговора владельцу смартфона достаточно будет составить аппарат в "стартовое" положение.

Цена и дата выхода

Телефон поступит в продажу 14 февраля по цене около 1500 евро (40 817 гривен). Анонс состоится 11 февраля, в рамках презентации Samsung Unpacked 2020.

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Технологии, Раскладушка, Техно, Samsung Galaxy Z Flip.
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