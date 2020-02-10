Call of Duty: в сети появился трейлер второй части - Modern Warfare (Видео)

Новости технологии:YouTube-канал The Gaming Revolution опередил Infinity Ward, первым опубликовав трейлер второго сезона в Call of Duty: Modern Warfare.

В новом сезоне Modern Warfare пополнится новыми картами, включая легендарную Rust из Modern Warfare 2. Вместе с ней в битву вступит Саймон «Гоуст» Райли, которого игроки потеряли в MW2. Получить облик бойца можно бесплатным и платным способом. В первом случае Гоуст станет доступен после покупки боевого пропуска, а во втором — старым добрым «гриндом».

Новые карты для второго сезона:

Rust (Modern Warfare 2),

Atlas Superstore,

Bazaar (Огневой контакт),

Zhokov (Наземная война).

Во втором сезоне в Call of Duty: Modern Warfare также появится новое базовое оружие Grau 5.56 и Striker 45, и 80 наград из боевого пропуска, включая облики для бойцов и оружия. Платная версия боевого пропуска с дополнительными наградами обойдется в 1 000 COD Points (248 грн), но выполняя задания игроки смогут заработать 1 3000 COD Points.

Второй сезон Call of Duty: Modern Warfare должен стартовать уже 11 февраля.