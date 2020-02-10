Точнее человека: разработан робот, который умеет брать кровь и делать ее анализ

Новости технологии:Устройство предназначено для забора крови у пациентов без выраженных вен или в состоянии сильного истощен.

Осуществить забор крови у пациента с выраженными венами достаточно легко, однако в случае, если вены у человека не видны вовсе или он находится в состоянии сильного истощения, задача становится куда более сложной. В этом случае медицинский персонал использует ультразвуковые аппараты, которые позволяют определить рисунок вен на руке пациента и выбрать нужную.

Устройство разработано инженерами из Университета Рутгерса.

Новый робот существенно ускоряет этот процесс — благодаря встроенному ультразвуковому сканеру он быстро находит нужную вену и определяет угол, под которым должна находиться игла для забора крови. После того, как робот взял кровь у пациента, он может провести анализ и определить содержание в ней определенных биомаркеров.

Испытание системы показало, что робот способен взять кровь в 31% сложных случаев, тогда как успех врачей находится в промежутке между 31 и 60% в зависимости от опыта и квалификации.