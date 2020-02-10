Скачать
Понедельник, 10.02.2020
Температурные аномалии: какую погоду ждать в Украине в 2020 году
Температурные аномалии: какую погоду ждать в Украине в 2020 году
Экс-послы США призывают Трампа найти человека на место Волкера
Экс-послы США призывают Трампа найти человека на место Волкера
Наполи может уволить Гаттузо по окончанию сезона
Наполи может уволить Гаттузо по окончанию сезона
В последний раз: герцоги Сассекские наведаются в Лондон с официальным визитом
Герцоги Сассекские наведаются в Лондон с официальным визитом

Точнее человека: разработан робот, который умеет брать кровь и делать ее анализ

Точнее человека: разработан робот, который умеет брать кровь и делать ее анализ
19:23 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Устройство предназначено для забора крови у пациентов без выраженных вен или в состоянии сильного истощен.

Осуществить забор крови у пациента с выраженными венами достаточно легко, однако в случае, если вены у человека не видны вовсе или он находится в состоянии сильного истощения, задача становится куда более сложной. В этом случае медицинский персонал использует ультразвуковые аппараты, которые позволяют определить рисунок вен на руке пациента и выбрать нужную.

Устройство разработано инженерами из Университета Рутгерса.

Новый робот существенно ускоряет этот процесс — благодаря встроенному ультразвуковому сканеру он быстро находит нужную вену и определяет угол, под которым должна находиться игла для забора крови. После того, как робот взял кровь у пациента, он может провести анализ и определить содержание в ней определенных биомаркеров.

Намного точнее: новый анализ крови может выявить многочисленные типы рака

Испытание системы показало, что робот способен взять кровь в 31% сложных случаев, тогда как успех врачей находится в промежутке между 31 и 60% в зависимости от опыта и квалификации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Робот, Медицина, Технологии, Анализ крови, Техно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
02 Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
03 В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
04 У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
05 Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Марусе Звиробий избрали меру пресечения
Марусе Звиробий избрали меру пресечения
Глава МИД Италии выступил в поддержку Украины
Глава МИД Италии выступил в поддержку Украины
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в &quot;минус&quot;
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в "минус"
Свадьба принцессы Беатрис: где состоится венчание
Свадьба принцессы Беатрис: где состоится венчание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь