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Легендарный смартфон: Nokia перевыпустит модель N9

Легендарный смартфон: Nokia перевыпустит модель N9
21:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:СМИ подтверждают, что новая Nokia N9 скоро будет представлена официально под названием Nokia N9 Remastered Edition.

Телефон Nokia N9 был выпущен в ноябре 2011 года. Это был первый смартфон компании, который вышел после отказа Nokia от использования операционной системы Symbian.

Легендарный смартфон работал под управлением операционной системы Meego – совместной разработки Nokia и Intel. Впоследствии в том же году Nokia объявила о том, что ее телефоны не будут использовать операционную систему Meego. В результате Nokia N9 стал единственным телефоном компании на этой платформе. В июле 2012 года на Nokia N9 удалось запустить Android 4.1 Jelly Bean.

Смартфон предлагал революционный на тот момент дизайн, при котором на передней панели не было никаких аппаратных или сенсорных клавиш и был настоящим флагманом в 2011 году.

Рендеры Nokia N9 Remastered Edition или Nokia N9 2020 не являются официальными. Это дизайнерское видение того, как может выглядеть смартфон, сообщает Mydrivers.

Nokia представит ряд смартфонов на выставке Mobile World Congress 2020

Когда покажут смартфон

Вполне возможно, смартфон представят на Mobile World Congress 2020.

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Гаджеты, Nokia, Смартфоны, Технологии, Техно, Nokia N9 Remastered Edition, Nokia N9.
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