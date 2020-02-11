"Приобщили" к музыке: роборуку научили играть на пианино (Видео)

Новости технологии:Инженеры научили самую сильную роборуку аккуратно играть на пианино.

Роботизированная рука была сконструирована так, чтобы имитировать как размеры, так и функции человеческой руки. Приводное устройство, встроенное в ладонь, управляет 12 двигателями, которые, в свою очередь, приводят в движение пять пальцев с 16 суставами.

Такое количество суставов позволяет фрагментам пальца двигаться независимо друг от друга.

Устройство способно поднимать предметы весом более 3 кг — при этом оно весит всего 1 кг. По словам разработчиков, роборука имеет «самую большую силу захвата в мире по сравнению с собственным весом".

Помимо силы, устройство обладает и высокой ловкостью — в качестве демонстрации этого исследователи опубликовали видео, где роборука играет на пианино.

Разработка исследователей из Корейского института машин и материалов описана в журнале National Research Council of Science and Technology.