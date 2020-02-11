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Xiaomi представила новый бюджетный смартфон

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Xiaomi представила новый бюджетный смартфон
18:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi 8A Dual, стоимость которого меньше 100 долларов.

Анонс состоялся во время специального события MorePowerToRedmi в Индии.

Характеристики

Дизайн

Redmi 8A Dual оснащен 6,2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1520 х 720 пикселей) с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Его можно приобрести в трех вариантах цвета: белом, синем и сером.

Продуктивность

Новинка оснащена бюджетным процессором Qualcomm Snapdragon 439, работающим в паре с 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Для дополнительной защиты смартфон покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5. Кстати, устройство получило очень большую батарею, как для такого ультрабюджетника. Ее емкость составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Правда, в комплект поставки входит лишь 10-ваттная зарядка.

Камеры

Основная камера сдвоенная. Разрешение модулей составляет 13+2 Мп. При этом разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.

Цена

Redmi 8A Dual можно приобрести в двух вариантах памяти:

  • Модель с 2+32 ГБ памяти стоит 91 доллар (2 300 гривен)

  • Версия с 3+32 ГБ памяти оценена в 98 долларов (2450 гривен).

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На территории Индии продажи новинки стартуют 18 февраля. Будет ли смартфон продаваться на других рынках, в компании не уточнили.

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Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно, Xiaomi, Redmi 8A Dual.
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