Xiaomi представила новый бюджетный смартфон

Анонс состоялся во время специального события MorePowerToRedmi в Индии.
Характеристики
Дизайн
Redmi 8A Dual оснащен 6,2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1520 х 720 пикселей) с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Его можно приобрести в трех вариантах цвета: белом, синем и сером.
Продуктивность
Новинка оснащена бюджетным процессором Qualcomm Snapdragon 439, работающим в паре с 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.
Для дополнительной защиты смартфон покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5. Кстати, устройство получило очень большую батарею, как для такого ультрабюджетника. Ее емкость составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Правда, в комплект поставки входит лишь 10-ваттная зарядка.
Камеры
Основная камера сдвоенная. Разрешение модулей составляет 13+2 Мп. При этом разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.
Цена
Redmi 8A Dual можно приобрести в двух вариантах памяти:
Модель с 2+32 ГБ памяти стоит 91 доллар (2 300 гривен)
Версия с 3+32 ГБ памяти оценена в 98 долларов (2450 гривен).
На территории Индии продажи новинки стартуют 18 февраля. Будет ли смартфон продаваться на других рынках, в компании не уточнили.