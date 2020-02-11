Новая система Sony поможет пройти игру: что известно

Новости технологии:Sony запатентовала систему, которая будет помогать проходить игры.

С глобализацией игровой индустрии геймерами становятся все больше и больше пользователей, однако не все из них профи в прохождении игр. Именно для таких людей компания Sony запатентовала систему, которая призвана подсказывать игрокам, как им проходить сложные уровни.

Согласно патентной заявке, Sony хочет создать систему, которая будет учитывать общую статистику всех пользователей и на ее основе подсказывать геймеру, как справляться с трудностями.

Например, если 80% аудитории одолели босса с первой попытки, пользуясь определенным оружием или броней, система порекомендует игроку применить именно их.

Неприятные сюрпризы

Особенно интересно, что на представленной иллюстрации четко виден характер возможных предложений о помощи со стороны системы. Если игрок испытывает трудности, услужливый искусственный интеллект предложит ему расстаться с определенной суммой реальных денег, чтобы мгновенно получить нужную вещь и избавить себя от необходимости разбираться и совершенствоваться в механиках игры.