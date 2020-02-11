Для любых типов тканей: машинка для удаления катышков от Xiaomi

Аппарат называется Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer. Он весит всего 125 грамм и имеет компактные габариты корпуса: 77 × 77 × 67 мм.
Машинка работает по принципу сеточной электрической бритвы. У нее установлено 8 лопастей, скорость которых достигает 7 тысяч оборотов в минуту. Использовать Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer можно для любых типов ткани — от синтетики до шерсти.
Информации о ёмкости аккумулятора нет, но по словам производителя, гаджет проработает 40 минут. Заряжается он через порт USB-C.
Цена
Приобрести Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer можно на AliExpress всего за 11 долларов США.