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Для любых типов тканей: машинка для удаления катышков от Xiaomi

Для любых типов тканей: машинка для удаления катышков от Xiaomi
20:38 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Оказывается у компании есть устройство для удаления катышков на одежде.

Аппарат называется Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer. Он весит всего 125 грамм и имеет компактные габариты корпуса: 77 × 77 × 67 мм.

Машинка работает по принципу сеточной электрической бритвы. У нее установлено 8 лопастей, скорость которых достигает 7 тысяч оборотов в минуту. Использовать Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer можно для любых типов ткани — от синтетики до шерсти.

Информации о ёмкости аккумулятора нет, но по словам производителя, гаджет проработает 40 минут. Заряжается он через порт USB-C.

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Цена

Приобрести Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer можно на AliExpress всего за 11 долларов США.

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Гаджеты, Технологии, Девайс, Техно, Xiaomi, Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer.
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