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Среда, 12.02.2020
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Предзаказ на новые флагманы Samsung открыт и в Украине: во сколько обойдется новинка

Предзаказ на новые флагманы Samsung открыт и в Украине: во сколько обойдется новинка
05:21 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Сколько будут стоить флагманы Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra в Украине

Компания Samsung вчера представила свои новые флагманы Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Теперь же стало известно, когда они поступят в продажу и сколько будут стоить в Украине.

С сегодняшнего дня украинцы смогут оформить предзаказ на новинки и первыми получить смартфоны — уже с 6 марта. Официальный старт продаж — 12 марта.

Кроме того, каждый оформивший предзаказ с 11 февраля по 11 марта получит новые беспроводные наушники Galaxy Buds+ в подарок.

А теперь о ценах:

  • Galaxy S20 (8/128 ГБ) — 26 999 грн
  • Galaxy S20+ (8/128 ГБ) — 29 999 грн
  • Galaxy S20 Ultra (12/128 ГБ) — 37 999 грн

Galaxy S20: что известно о новых флагманах Samsung (Видео)

Galaxy S20 доступен в сером, голубом и красном цветах, Galaxy S20+ — в сером, черном и красном, Galaxy S20 Ultra — в серой и черной расцветках.

Появится ли в продаже складной Samsung Galaxy Z Flip - пока неизвестно.

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Samsung, Смартфоны, Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra.
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