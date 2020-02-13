Скачать
Четверг, 13.02.2020
"Разговор вышел очень откровенным": Ельченко провел первую встречу с конгрессменами США
"Разговор вышел очень откровенным": Ельченко провел первую встречу с конгрессменами США
Прогнозы по коронавирусу: ВОЗ не разделяет оптимизм Трампа
Прогнозы по коронавирусу: ВОЗ не разделяет оптимизм Трампа
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020

Представители Google: Режим Flex не останется эксклюзивом Galaxy Z Flip (Видео)

Представители Google: Режим Flex не останется эксклюзивом Galaxy Z Flip (Видео)
05:08 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Эксклюзивная функция Samsung Galaxy Z Flip скоро появится на других Android-смартфонах.

Вчера компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip. Над одной из его функций производитель работал вместе с Google, и скоро она появится и на других устройствах Android.

Samsung называет это режимом Flex. Проще говоря, это возможность разделения большого экрана на две половины.

Например, в верхней части можно смотреть видео на YouTube, в другой — писать комментарий. Либо включать видеочат Google Duo в одной половине, а во второй — управлять вызовами.

Теперь представители Google заявляют, что этот режим не останется эксклюзивом Galaxy Z Flip — вскоре новую функцию получат другие гаджеты под управлением ОС Android. Особенно режим Flex пригодится для других "раскладушек".

Предзаказ на новые флагманы Samsung открыт и в Украине: во сколько обойдется новинка

Кстати, идея не нова: раньше разделение экрана Nintendo использовала в своих консолях Nintendo DS и Nintendo 3DS.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Google, Samsung, Смартфоны, Galaxy Z Flip.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
02 Украина уточнила свой список на обмен в Минске
03 Арахис: "плюсы" и "минусы" ореха
04 "Батькивщина" подготовила законопроект о "раскрытии лоббистской деятельности"
05 Хербст: Сильная Украина - в интересах Соединенных Штатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ДТП под Псковом: погибли украинцы (Фото)
ДТП под Псковом: погибли украинцы (Фото)
Протестующие в Канаде заблокировали железную дорогу
Протестующие в Канаде заблокировали железную дорогу
&quot;Проблеск надежды&quot;: темпы распространения эпидемии коронавируса замедляются
Темпы распространения эпидемии коронавируса замедляются
Рецепт дня: Паста с брокколи, ветчиной и сыром
Рецепт дня: Паста с брокколи, ветчиной и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь