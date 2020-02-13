Представители Google: Режим Flex не останется эксклюзивом Galaxy Z Flip (Видео)

Новости технологии:Эксклюзивная функция Samsung Galaxy Z Flip скоро появится на других Android-смартфонах.

Вчера компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip. Над одной из его функций производитель работал вместе с Google, и скоро она появится и на других устройствах Android.

Samsung называет это режимом Flex. Проще говоря, это возможность разделения большого экрана на две половины.

Например, в верхней части можно смотреть видео на YouTube, в другой — писать комментарий. Либо включать видеочат Google Duo в одной половине, а во второй — управлять вызовами.

Теперь представители Google заявляют, что этот режим не останется эксклюзивом Galaxy Z Flip — вскоре новую функцию получат другие гаджеты под управлением ОС Android. Особенно режим Flex пригодится для других "раскладушек".

Кстати, идея не нова: раньше разделение экрана Nintendo использовала в своих консолях Nintendo DS и Nintendo 3DS.