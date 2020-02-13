Windows 10X: как выглядит новая операционная система (Видео)

В сети появилось видео, демонстрирующее работу и особенности новой операционной системы Windows 10X.
Особенности Windows 10X
По сравнению с десктопной версией "десятки", интерфейс X-версии операционной системы получил ряд заметных визуальных изменений, сообщает Windows Central.
Так, фирменное меню "Пуск" окончательно лишилось "плиточного" дизайна, на смену которому пришла панель ярлыков установленных приложений. В нее также интегрирована строка поиска с поддержкой голосового ввода и область рекомендаций для быстрого запуска часто используемых программ.
Изменился и центр сообщений Windows 10, превратившийся в всплывающее окно быстрых настроек, что напоминает фирменную "шторку" Android-смартфонов.
Ключевым же нововведением стал двухэкранный интерфейс. Кроме традиционной возможности запуска различных приложений на различных дисплеях поддерживается и "режим ноутбука", при активации которого один из экранов отводится под сенсорную клавиатуру. При этом она занимает не всю доступную площадь – над рядами клавиш остается место для дополнительных элементов, включая смайлики и "гифки".
Дата выхода ОС
Дата релиза Windows 10X разработчиками еще не объявлена.