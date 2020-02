Можно смотреть вечно: в The Last of Us вернется кастомизация оружия

Новости технологии:Разработчики The Last of Us: Part 2 добавили в игру кастомизация оружия.

В The Last of Us: Part 2 вернется кастомизация оружия, но разработчики решили сделать ее более наглядной и красивой.

Что известно

В «Твиттера» нашелся короткий ролик, в котором Элли, главная героиня The Last of Us: Part 2, улучшает вооружение. В первой игре процесс улучшения оставался за кадром, а точнее за спиной Джоэла, который закрывал манипуляции с оружием. Теперь же Naughty Dog решили сделать кастомизацию наглядной, подвинув Элли вправо и добавив анимаций со звуком.

Игрок будет видеть как Элли достает оружие, разбирает его, внедряет новые компоненты или чистит его. Так, героиня может повысить вместительность магазина, подпилить рукоять пистолета для повышения удобства и прочее. Видео короткое, потому не показывает все настройки.

The gun customization in Last of Us Part 2 is insane :O pic.twitter.com/VXPckjCAr2 — GameRiot (@GameRiotArmy) February 12, 2020

Все же смотрится анимации живо, а звуки добавляют атмосферы. Видно, что Naughty Dog серьезно доработали аудио визуальную составляющую The Last of Us.

Напомним, что The Last of Us: Part 2 выйдет 29 мая эксклюзивно для PlayStation 4.