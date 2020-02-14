Создатели Half-Life: Alyx назвали дату релиза (Видео)

Новости технологии:Разработчики сразу заявили, что релиз игры состоится в марте. Однако точную дату премьеры шутер получил только сейчас.

Анонс Half-Life: Alyx наделал много шума. Оно и неудивительно: геймеры невероятно долго ждали новую главу в истории легендарного шутера и были рады даже боевику в виртуальной реальности.

Дата релиза Half-Life: Alyx

Релиз Half-Life: Alyx состоится 23 марта. Об этом Valve объявила на своей странице в Twitter. Геймерам, конечно, было непросто удержаться от шуток на тему того, что компания все-таки знает цифру 3. Пользователи, которые оформят предварительный заказ в период с 2 по 8 марта получат бонусы, среди которых – специальная тема и трехмерный интерфейс для Steam VR Home.

Кстати, геймеры, которые по какой-то причине еще не ознакомились с одной из наиболее значимых игровых серий в истории, могут испытать все предыдущие игры серии Half-Life совершенно бесплатно до релиза Alyx. Тем же, кто уже прошел оригинал вдоль и поперек, но хочет поностальгировать, можно посоветовать недавно завершенный фанатский ремейк Black Mesa.