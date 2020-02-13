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Need For Speed вернулась к разработчикам Criterion Games

Need For Speed вернулась к разработчикам Criterion Games
20:47 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Electronic Arts решила забрать у Ghost Games серию Need For Speed, отдав ее обратно в руки команде Criterion Games.

EA рассказала GamesIndustry.biz, что Ghost Games переименуют в EA Gothenburg, а сама студия станет неким инженерным центром для помощи другим командам. Креативную часть "призраков" планируют перевести в Criterion и остальные студии компании. Все же судьба 30 сотрудников пока неизвестна, так как "электроники" только ищут для них место внутри корпорации.

"Инженерные знания нашей команды в Гетеборге, часть которой является архитекторами движка Frostbite, жизненно важны для ряда наших текущих проектов, и они останутся в этом месте".

Criterion прославилась благодаря серии Burnout, а с 2010 работала над играми Need For Speed. Из стен студии вышли Hot Pursuit и Most Wanted (2012). В 2013 команду урезали, переведя часть сотрудников в Ghost Games. Теперь же Criterion будет работать над новыми проектами, включая отмененную экстремальную спортивную игру.

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"Criterion - фантастическая студия, и мы с нетерпением ждем возможности пополнить их талантливую команду и построить большое будущее для Need for Speed. Инженерные команды в Гетеборге также важны для наших текущих планов в EA".

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Need For Speed, Electronic Arts, Criterion, Most Wanted, EA Gothenburg.
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