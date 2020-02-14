До дня влюбленных Telegram запускает новый дизайн и тематические эмодзи (Фото)

Новости технологии:Разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили новую мобильную версию своего приложения.

Программа вышла с номером v5.15 и в ней появилось множество нововведений.

Пожалуй одно из главных - обновлённая страница профиля, в которой теперь проще просматривать фотографии, видео и опубликованные ссылки. Также новый профиль выделяется большой аватаркой.

Ещё одним полезным изменением Telegram 5.15 стала функция People Nearby 2.0. Она позволит вам знакомиться с новыми людьми поблизости. Кроме этого, разработчики добавили новые анимированные эмодзи ко Дню святого Валентина и ещё несколько мелких изменений.

Новые анимированные эмодзи

Когда ждать

Новая версия приложения уже доступна всем пользователям Android и iOS-устройств.