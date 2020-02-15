Huawei представила доступный смартфон Nova 7i с чипом Kirin 810 (Фото)

Новости технологии:В начале декабря Huawei анонсировала в Китае смартфон Nova 6 SE, а сейчас компания выпустила его на глобальном рынке с другим названием - Nova 7i.

Аппарат внешне и по характеристикам ничем не отличается от своего китайского собрата. Он получил 6.4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2340×1080 пикселей и отверстие в левом углу для фронтальной камеры на 16 Мп.

Смартфон также оснастили сканером на боковой стороне и аккумулятором на 4200 мАч с поддержкой быстрой 40-ваттной зарядки.

Работает Huawei Nova 7i на фирменной восьмиядерной платформе Kirin 810. Это первый смартфон с таким чипом на глобальном рынке. До этого момента устройства на его основе выходили только в Китае.

Новинка поставляется с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. В аппарате также есть квадро-камера с главным сенсором Sony IMX586 на 48 Мп, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0 и разъем для наушников.

NFC-модуль и сервисы Google не завезли. Вместо них установлены HMS (Huawei Mobile Service) с магазином приложений App Gallery.

Цена и когда ждать

Смартфон уже начали продавать в Малайзии за 256 долларов США. Когда аппарат появится на других рынках - неизвестно.