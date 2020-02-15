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"Википедия" будет исправлена: ИИ сможет переписывать устаревшие статьи энциклопедии

"Википедия" будет исправлена: ИИ сможет переписывать устаревшие статьи энциклопедии
17:26 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Инженеры из MIT создали ИИ, который автоматически исправляет устаревшие статьи в "Википедии".

"Википедия" содержит миллионы статей, которые постоянно нуждаются в редактировании или актуализации информации. Речь идет о расширении существующих статей, их фактчекинге, актуализации и других рутинных изменениях, таких как обновление номеров, дат, имен и местоположений. Сейчас люди по всему миру добровольно вносят все эти изменения, однако зачастую это происходит медленно.

Исследователи из MIT нашли решение этой проблемы — созданный ими искусственный интеллект способен автоматически исправлять фактические несоответствия в статьях "Википедии", а также обновлять их. Это позволит сократить время и усилия, затрачиваемые редакторами-людьми, которые выполняют эти задачи вручную.

Идея состоит в том, что люди будут вводить в интерфейс ИИ неструктурированные предложения с обновленной информацией, не беспокоясь о стиле или грамматике. Затем система сама найдет статьи в онлайн-энциклопедии, определит страницу и перепишет предложения, не соответствующие действительности, литературным языком.

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В будущем, по словам исследователей, система сможет самостоятельно искать ошибки и исправлять их.

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Википедия, Технологии, Искусственный интеллект, Техно, ИИ.
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