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Суббота, 15.02.2020
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Всего за несколько секунд: новый метод 3D-печати позволяет быстро создать объект

Всего за несколько секунд: новый метод 3D-печати позволяет быстро создать объект
18:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали метод, который позволяет печатать 3D-объекты за рекордно быстрое время.

Новая методика, которую показали исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), помогает распечатать даже крупные объекты за несколько секунд. Если обычная модель нарезает сотни горизонтальных 2D-слоев и медленно наращивает их слой за слоем, то в этом случае процесс происходит сразу и в тысячу раз быстрее, чем раньше.

Новая техника позволяет печатать объекты путем обработки светочувствительной смолы лазером.

Ученые использовали томографическую технику, которая обычно используется в рентгенографии и ультразвуке. Лазерный свет модулируется DLP-чипом, он покрывает весь объем сборки, а контейнер со смолой вращается и подвергается воздействию света. Лазер проецирует модель под разными углами вращения, которая синхронизируется с вращающейся смолой, и за считанные секунды может изготовить всю модель.

"Пока система способна создавать двухсантиметровые структуры с точностью до 80 микрометров — того же размера, что и прядь волос". Однако сейчас команда исследователей разрабатывает новые устройства, они будут печатать гораздо большие объекты, до 15 см.

Напечатан самый детализированный 3D-объект

Новый метод можно использовать в медицине и биологии. Он позволяет создавать такие мягкие предметы, как ткани, органы или слуховые аппараты. Ученым уже удалось напечатать при помощи технологии артерии и проверить их вместе с хирургом. "Результаты испытаний были чрезвычайно обнадеживающими", — поделился один из авторов проекта.

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Лазер, Технологии, Принтер, 3D-принтер, 3D печать, Техно.
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