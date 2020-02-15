Скачать
Суббота, 15.02.2020
Зеленский о выборах в ОРДЛО: Они не состоятся, пока мы не контролируем границу между Украиной и РФ
Зеленский о выборах в ОРДЛО: Они не состоятся, пока мы не контролируем границу между Украиной и РФ
"Почти "всех на всех": Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными
"Почти "всех на всех": Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными
Журавок завоевала бронзу в спринте на этапе кубка IBU
Журавок завоевала бронзу в спринте на этапе кубка IBU
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)

Apple запатентовала новую систему коррекции данных GPS

Apple запатентовала новую систему коррекции данных GPS
19:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:В Ведомстве по патентам и товарным знакам США появился патент от Apple на систему коррекции данных GPS с помощью ИИ.

Многие навигационные системы, в том числе и GPS, используют данные спутников для определения координат различных устройств.

При этом из-за расстояния между спутниками и пользователями случается небольшая задержка, и эта геопозиция может быть передана с ошибкой.

При этом коммерческие компании обычно используют данные о координатах с нескольких спутников в реальном времени. Apple предлагает применять технологии машинного обучения и искусственного интеллекта, чтобы получать промежуточные данные о местоположении пользователя и прогнозировать маршруты перемещения.

Схема работы системы

И никаких складочек: Apple запатентовала уникальный гибкий экран (Фото)

Кроме того, машинное обучение позволит учитывать различные искажающие данные спутников, например, здания или скалы. Apple предлагает также пропускать данные машинного обучения через линейно-квадратичный оценочный фильтр Калмана чтобы получать максимально точную информацию о местоположении человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, GPS, Технологии, Искусственный интеллект, Техно, ИИ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
03 Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020
04 Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
05 Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Президент Эстонии прогнозирует падение рейтингов Зеленского
Президент Эстонии прогнозирует падение рейтингов Зеленского
&quot;Третий путь&quot;: Корниенко объяснил идеологию &quot;Слуги народа&quot;
Корниенко объяснил идеологию "Слуги народа"
Какая следующая? NASA планирует запустить новые миссии
Какая следующая? NASA планирует запустить новые миссии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь