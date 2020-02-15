Apple запатентовала новую систему коррекции данных GPS

Новости технологии:В Ведомстве по патентам и товарным знакам США появился патент от Apple на систему коррекции данных GPS с помощью ИИ.

Многие навигационные системы, в том числе и GPS, используют данные спутников для определения координат различных устройств.

При этом из-за расстояния между спутниками и пользователями случается небольшая задержка, и эта геопозиция может быть передана с ошибкой.

При этом коммерческие компании обычно используют данные о координатах с нескольких спутников в реальном времени. Apple предлагает применять технологии машинного обучения и искусственного интеллекта, чтобы получать промежуточные данные о местоположении пользователя и прогнозировать маршруты перемещения.

Схема работы системы

Кроме того, машинное обучение позволит учитывать различные искажающие данные спутников, например, здания или скалы. Apple предлагает также пропускать данные машинного обучения через линейно-квадратичный оценочный фильтр Калмана чтобы получать максимально точную информацию о местоположении человека.