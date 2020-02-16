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Xiaomi презентовала устройство для обнаружения скрытых камер

Xiaomi презентовала устройство для обнаружения скрытых камер
15:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Компании Smoovie и Xiaomi представили устройство, которое способно выявить скрытые устройства.

Smoovie Multifunctional Infrared Detector представляет собой многофункциональный детектор, способный обнаруживать скрытые камеры, сообщает Gizmochina.

Чтобы найти камеры, достаточно осмотреться через специальный глазок устройства. Благодаря инфракрасному свечению, все объективы камеры будут хорошо видны.

Режим предотвращения краж

Кроме поиска скрытых камер, гаджет оснащен датчиком вибраций, что позволяет использовать его для предотвращения краж. Например, его можно повесить на дверную ручку, сумку или другой важный предмет, а в случае любого движения он начнет вибрировать и издавать громкий сигнал.

Автономность

Внутри детектора установлен аккумулятор на 230 мАч, заряда которого хватает на 24 часа непрерывного поиска камер или 72 часа работы в режиме датчика вибраций. Заряжается гаджет через разъем micro-USB.

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Цена

В Китае Smoovie Multifunctional Infrared Detector стоит около 14 долларов (ориентировочно 350 гривен).

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Гаджеты, Технологии, Техно, Скрытая камера, Smoovie Multifunctional Infrared Detector.
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