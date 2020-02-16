Традиция закончилась: Xiaomi прекращает выпускать компактные смартфоны Mi SE

Новости технологии:Обычно Xiaomi каждый год выпускает «упрощенные» версии своих флагманов с приставкой SE в названии.

Обычно модели SE меньше, компактнее, лишены некоторых функций «старших братьев», зато и ощутимо дешевле них. В 2018 и 19 годах были Xiaomi Mi 8 SE и Xiaomi Mi 9 SE (на фото), однако после презентации нового семейства Mi 10 смартфон Mi 10 SE так и не появился.

Глава отдела программного обеспечения Xiaomi Чжан Гоцюань (Zhang Guoquan), общаясь с фанатами, подтвердил, что Xiaomi Mi 10 SE ждать точно не стоит.

Кстати, еще в прошлом году об этом говорил директор по продукту Xiaomi Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas). По его словам, компактные смартфоны уже не могут уместить в себе столько функций. Уменьшенные размеры оставляют меньше пространства для работы, да и производство таких устройств становится более сложным.

Поэтому, похоже, Mi 9 SE станет последним представителем серии Mi SE.