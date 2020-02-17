Браузер Chrome для Android получит ряд новых функций

Новости технологии:Часть из них находится на стадии концепции, а часть уже тестируется.

Google запланировала на 2020 год несколько новых функций для Google Chrome, которые будут реализовывать постепенно.

Поддержка NFC в Chrome

Одним из нововведений браузера, которое уже можно опробовать в бета-версии Chrome 81, является поддержка NFC. Казалось бы, зачем вообще нужна эта функция? Ведь за долгие годы производители приучили нас к тому, что этот модуль годится только для оплаты покупки на кассах магазинов. Однако Google решила, что поддержка NFC-меток может пригодиться для того, чтобы быстро получать доступ к любой информации.

Например, просканировав тег музейного экспоната, вы будете автоматически направлены на веб-сайт посвященный его истории.

Дополненная реальность в Chrome

Несмотря на то что Google уже давно работает с дополненной реальностью, ее поддержка в Chrome до сих пор отсутствует. Однако в тестовой версии браузера эта технология, наконец, появилась. Google связала ее с инструментом Google Play Services for AR. Таким образом, вероятно, можно будет находить трехмерные модели мебели и прочей утвари и еще до покупки примерить их у себя дома.

Ведь, прежде чем заказать стиральную машинку или диван через интернет, было бы неплохо проверить, войдут они в ту нишу, которую вы давно не можете ничем заполнить.

Блокировка загрузок в Chrome

Google заботится о нашей с вами безопасности и старается не допускать, чтобы пользователи загружали из интернета файлы, составляющие угрозу. Поэтому в Chrome 81 появится специальный механизм, который будет сначала сообщать об опасности, а затем начнет блокировать загрузку.

В результате планируется, что со временем пользователи вообще потеряют возможность загружать из незащищенных источников любые файлы.

Субтитры в Google Chrome

Google очень любит заниматься взаимной интеграцией нескольких своих приложений и сервисов. Так в Google Assistant появился встроенный переводчик, в Gmail добавили поддержку календаря, а в Google Maps – виджет управления воспроизведением музыки из Google Play Music.

Однако теперь Google запланировала оснастить Chrome функцией Live Caption, которая будет автоматически преобразовывать язык, воссозданный браузером, в текст. Эта функция впервые появилась в Pixel 4 и Pixel 4 XL, став отличным подспорьем для ряда пользователей, которые получили возможность воспринимать видео, музыку и фильмы, не обеспеченные субтитрами, в текстовом формате.