Скачать
Понедельник, 17.02.2020
Данилов о катастрофе PS752: Украина имеет все возможности для расшифровки "черных ящиков"
Данилов о катастрофе PS752: Украина имеет все возможности для расшифровки "черных ящиков"
В Украине вырастет реальная зарплата
В Украине вырастет реальная зарплата
Свитолина рассказала о планах на турнир в Дубае
Свитолина рассказала о планах на турнир в Дубае
Facebook создал приложение для обмена фото и видео
Facebook создал приложение для обмена фото и видео

Facebook создал приложение для обмена фото и видео

Facebook создал приложение для обмена фото и видео
14:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости технологии:Приложение Hobbi было создано NPE Team от Facebook, о которой стало известно в июле.

Компания Facebook создала новое экспериментальное приложение Hobbi для фотографий и видео своих хобби, похожий на Pinterest.

Об этом сообщает TNW.

В описании программы указывается, что она предназначена для "коллекционирования фотографий проектов, над которыми вы работаете... приготовление пищи или выпечки, хендмейд, декоративно-прикладное искусство, фитнес или декор для дома".

Отмечается, что Facebook уже имеет схожее приложение - Instagram, который больше подходит для визуального контента, но он все еще отстает от функциональности Pinterest.

В отличие от Pinterest, приложение от Facebook позволяет отслеживать прогресс определенного хобби, которого достигают пользователи.

Браузер Chrome для Android получит ряд новых функций

На данный момент приложением можно пользоваться только на iOS устройствах с версией прошивки 11.0 или более поздней. Пока его рейтинг составляет 2,1 в AppStore.

Украинские пользователи также могут воспользоваться Hobbi.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Facebook, Соцсети, Социальные сети, Технологии, Хобби, Pinterest, Функции, Техно, Новые функции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Секрет хорошего зрения: самый полезный напиток для глаз
02 Почему выпадают волосы: причины и решения проблемы
03 Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода
04 Откуда появился коронавирус: в Китае опубликовали отчет
05 Как оградить себя от инсульта и инфаркта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве отчитались о распространении нового коронавируса
В Минздраве отчитались о распространении нового коронавируса
Верховная Рада заслушает отчет правительства на этой неделе
Рада заслушает отчет правительства на этой неделе
В Японии из-за коронавируса отменили праздничное обращение императора
В Японии отменили праздничное обращение императора
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (10.02 – 16.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь