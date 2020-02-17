Facebook создал приложение для обмена фото и видео

Новости технологии:Приложение Hobbi было создано NPE Team от Facebook, о которой стало известно в июле.

Компания Facebook создала новое экспериментальное приложение Hobbi для фотографий и видео своих хобби, похожий на Pinterest.

Об этом сообщает TNW.

В описании программы указывается, что она предназначена для "коллекционирования фотографий проектов, над которыми вы работаете... приготовление пищи или выпечки, хендмейд, декоративно-прикладное искусство, фитнес или декор для дома".

Отмечается, что Facebook уже имеет схожее приложение - Instagram, который больше подходит для визуального контента, но он все еще отстает от функциональности Pinterest.

В отличие от Pinterest, приложение от Facebook позволяет отслеживать прогресс определенного хобби, которого достигают пользователи.

На данный момент приложением можно пользоваться только на iOS устройствах с версией прошивки 11.0 или более поздней. Пока его рейтинг составляет 2,1 в AppStore.

Украинские пользователи также могут воспользоваться Hobbi.