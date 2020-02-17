Lenovo Legion: первые официальные данные о смартфоне

Новости технологии:Компания Lenovo представила официальные тизеры, посвященные будущему игровому смартфону Legion.

Ключевой особенностью новинки станет рекордная производительность, которую производитель уже оценил в популярном бенчмарке.

Число 600 тысяч на первом из опубликованных тизеров с надписью "Игра началась" намекает на количество баллов, которое неанонсированная новинка набрала в AnTuTu.

Если эта информация подтвердится, гаджет станет рекордсменом производительности среди Android-устройств, заметно опередив текущего лидера.

Lenovo's Legion Gaming Phone coming with Snapdragon 865 5G SOC. pic.twitter.com/dqaZxSckIe — Arvind (@thearvindrana) February 14, 2020

Еще один баннер подтверждает, что аппарат будет построен на базе 7-нм мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 865. В состав флагманского чипсета входят четыре высокопроизводительных ядра Cortex A77 (1 x 2,84 ГГц + 3 x 2,4 ГГц) и четыре энергоэффективных Cortex A55 с базовой тактовой частотой 1,8 ГГц. За графические возможности чипа отвечает GPU Adreno 650.

Другие данные о новинке

Подробные спецификации, дата релиза и цена смартфона Lenovo Legion производителем еще не объявлены.