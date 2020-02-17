Lenovo Legion: первые официальные данные о смартфоне

Ключевой особенностью новинки станет рекордная производительность, которую производитель уже оценил в популярном бенчмарке.
Число 600 тысяч на первом из опубликованных тизеров с надписью "Игра началась" намекает на количество баллов, которое неанонсированная новинка набрала в AnTuTu.
Если эта информация подтвердится, гаджет станет рекордсменом производительности среди Android-устройств, заметно опередив текущего лидера.
Lenovo's Legion Gaming Phone coming with Snapdragon 865 5G SOC. pic.twitter.com/dqaZxSckIe
— Arvind (@thearvindrana) February 14, 2020
Еще один баннер подтверждает, что аппарат будет построен на базе 7-нм мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 865. В состав флагманского чипсета входят четыре высокопроизводительных ядра Cortex A77 (1 x 2,84 ГГц + 3 x 2,4 ГГц) и четыре энергоэффективных Cortex A55 с базовой тактовой частотой 1,8 ГГц. За графические возможности чипа отвечает GPU Adreno 650.
Другие данные о новинке
Подробные спецификации, дата релиза и цена смартфона Lenovo Legion производителем еще не объявлены.