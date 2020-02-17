Почувствуй себя Super Mario: игру превратили в шутер от первого лица (Видео)

Новости технологии:Моддеры и независимые разработчики сделали шутер из классической игры Super Mario Bros.

Необычную вариацию Super Mario Bros. создал гейм- и левелдизайнер Шон Нунен, который сейчас работает над Gears Tactics, а в прошлом был сотрудником Ubisoft Montreal.

Проект The Super 1-1 Challenge – это мини-игра на Unreal Engine, прохождение которой занимает не более десяти минут. Пользователю лишь нужно собрать восемь красных монет и запрыгнуть на флагшток – все точно так же, как и в классике, только с необычной точки зрения.

Работа над уровнем

Если верить блогу Шона Нунэна, разработка проекта заняла около полугода. Автор канала GmanLives сделал небольшой обзор на The Super 1-1 Challenge. По его словам, в ней очень удобное управление и хорошая оптимизация. Сам создатель уровня еще планирует добавить несколько возможностей вроде паузы и секретных локаций, поэтому загрузить игру пока нельзя.

Однако можно посмотреть видео, которое прекрасно демонстрирует все особенности необычной разработки.