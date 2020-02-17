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Линейка смартфонов Redmi Note 8 подешевела

Линейка смартфонов Redmi Note 8 подешевела
19:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Xiaomi снизила цену на линейку популярных смартфонов.

Китайская компания Xiaomi решила порадовать своих фанатов, снизив стоимость линейки смартфонов среднего класса – Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Обе модели очень популярны и на украинском рынке.

Новые цены

Redmi Note 8 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 900 юаней (128 долларов или 3100 гривен);

Старшая модель Redmi Note 8 Pro сейчас стоит 1199 юаней (это примерно 171 доллар или 4300 гривен).

Почему подешевели

В компании не объяснили, почему решили снизить цену. Можно предположить, что компания готовит к анонсу новые модели этой линейки. Это будет вполне логичным шагом, ведь Redmi Note 7 стал настоящим бестселлером в мире, и на украинском рынке в частности. Новая модель Redmi Note 8 тоже очень популярна.

Чем интересна линейка Redmi Note 8

Redmi Note 8 получила 6,53-дюймовый IPS-дисплей с лаконичным вырезом вверху экрана. Внимание привлекает камера, получившая аж 4 модуля.

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Основной сенсор Samsung ISOCELL GW1 с разрешением 64 Мп дополнен 8-мегапиксельным модулем с широкоугольной оптикой, 2-мегапиксельным с макрообъективом и датчиком глубины. Разрешение сенсора фронтальной камеры – 20 Мп. Емкость батареи составляет 4000 мАч.

Что касается цены, то сейчас в Украине Redmi Note 8 (4/64 ГБ памяти) стоит 4999 гривен.

Redmi Note 8 Pro (6/64 ГБ) можно купить за 5999 гривен.

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Смартфоны, Технологии, Телефоны, Техно, Xiaomi, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro.
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