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Apple предупредила о временном дефиците iPhone из-за коронавируса

Apple предупредила о временном дефиците iPhone из-за коронавируса
06:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости технологии:Поставки iPhone во всем мире будет временно ограничены.

Американская компания Apple, большая часть производства которое расположенга в Китае, объявила о временных ограничениях для поставок своей продукции из-за нового коронавируса COVID-19, который продолжает представлять угрозу для мира. Об этом говорится в официальном сообщении компании, распространенном в понедельник.

"Поставки iPhone во всем мире будет временно ограничены. И хотя производственные площади по изготовлению iPhone расположены за пределами провинции Хубэй, и все они снова открыты, производство увеличивается медленнее, чем мы предполагали", - отмечается в сообщении.

В Apple отметили, что "дефицит поставок iPhone временно повлияет на доходы во всем мире". При этом, в компании подчеркнули, что здоровье и благосостояние их работников является первоочередным приоритетом.

Еще один фактор, который негативно влияет на прибыли Apple, заключается в падении спроса на продукцию в самом Китае через ограничения, введенные в связи с новым коронавирусом. Как отметили в компании, за пределами Китая спрос клиентов на товары и услуги Apple на сегодня остается мощным и соответствует ожиданиям.

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В этом же контексте, в компании заявили, что "более увеличивают вдвое предварительно объявленные взносы" на поддержку усилий в борьбе с распространением вируса COVID-19. Как подчеркнули в Apple, компания чувствует себя прочно, и снижение экономических показателей является лишь временным явлением для американской компании.

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Apple, iPhone, Коронавирус, Временный дефицит.
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