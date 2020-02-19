Xiaomi ClearGrass Air Monitor: гаджет, который должен быть в каждом доме

Новости технологии:Xiaomi ClearGrass Air Monitor - универсальный датчик чистоты воздуха.

Монитор может похвастаться необычным дизайном и цветным сенсорным IPS Retina-дисплеем с диагональю 3.1 дюйма и разрешением 720×720 пикселей. На экране отображается вся нужная информация о воздухе в помещении, а также время и погода.

Устройство умеет измерять температуру, влажность, СО2 и наличие PM2.5-частиц. По ним девайс определяет уровень загрязнения воздуха. Работает Xiaomi ClearGrass Air Monitor на четырёхъядерном процессоре A7 с тактовой частотой 1.2 ГГц.

Естественно, девайс можно подключить к умному дому Xiaomi и управлять им через фирменное приложение на смартфоне.

Цена

Xiaomi ClearGrass Air Monitor продают сейчас на AliExpress по акционной цене в 115 долларов США. В наличии есть две расцветки корпуса.