Компания Xiaomi готовит к выходу новый умный гаджет

Вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi на индийском рынке Ману Кумар Джейн заинтриговал пользователей новым продуктом. Он опубликовал в Twitter видео, однако не написал о какой именно продукте идет речь.
Что же это такое
Хотя вице-президент Xiaomi не уточнил, что же за девайс на видео, можно легко догадаться, что это будет новая электронная щетка. Об этом свидетельствует и хэштег YourPersonalDentist (твой персональный стоматолог), который Кумар Джейн добавил к ролику.
#YourPersonalDentist launching on 20th Feb!
RT if you know what this is. #Xiaomi https://t.co/X0aGaZWGsr
— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 18, 2020
Также в самом видео можно разглядеть очертания ручки щетки. В ролике можно увидеть фразы "полный уход за зубами" и "аккуратная очистка" и другие.
Когда представят
Единственная информация, которую нам подают четко и понятно – это дата презентации. Анонс нового девайса запланирован на 20 февраля.
Это не первая умная зубная щетка в ассортименте компании. Поэтому интересно узнать, какое свежее решение реализовали в новой модели.