Компания Xiaomi готовит к выходу новый умный гаджет

Вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi на индийском рынке Ману Кумар Джейн заинтриговал пользователей новым продуктом. Он опубликовал в Twitter видео, однако не написал о какой именно продукте идет речь.

Что же это такое

Хотя вице-президент Xiaomi не уточнил, что же за девайс на видео, можно легко догадаться, что это будет новая электронная щетка. Об этом свидетельствует и хэштег YourPersonalDentist (твой персональный стоматолог), который Кумар Джейн добавил к ролику.

#YourPersonalDentist launching on 20th Feb!

RT if you know what this is. #Xiaomi https://t.co/X0aGaZWGsr

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 18, 2020