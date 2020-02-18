Honor 9X Lite: рассекречены характеристики и стоимость смартфона (Фото)

Новости технологии:Смартфон заметили на сайте пакистанского интернет-магазина.

Несколько недель назад мы писали, что компания Huawei собирается выпустить смартфон Honor 9X Lite.

Сейчас в сеть утекли его подробные характеристики и ценник.

Что известно

Смартфон заметили на сайте пакистанского интернет-магазина. Согласно утечке, он получит 6.5-дюймовый FullView-дисплей и фирменный процессор Kirin 710 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Аппарат также оснастят двойной основной камерой на 48 Мп + 2 Мп и фронтальной на 16 Мп. За автономность Honor 9X Lite будет отвечать аккумулятор на 3750 мАч. Из коробки девайс получит Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9. Чуть позже его обновят до Android 10.

Цена и когда ждать

Ценник Honor 9X Lite будет в районе 200 долларов США. Когда представят смартфон информации пока нет, но можно предположить, что на следующей неделе вместе с Honor V30.