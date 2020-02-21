У Epic Games началась бесплатная раздача Assassin’s Creed Syndicate (Видео)

Новости технологии:Ubisoft уже раздавала Assassin’s Creed Unity, чтобы почтить память подгоревшего Нотр-Дам-де-Пари, а теперь решила подарить геймерам карточную игру Syndicate.

Раздача Assassin’s Creed Syndicate уже стартовала в Epic Games Store и продлится до 27 февраля. Игра рассказывает историю ассасинов-близнецов Джейкоба и Иви Фрай, которые прибыли в Лондон в разгар промышленной революции, чтобы освободить город от тамплиеров. Герои основывают собственную банду под названием "Грачи" и начинают войну против "Висельников", контролируемых орденом.

На Metacritic игра получила 78 баллов от критиков, а также 6.9 баллов от геймеров. Игроки оценили масштабы нового мира, но в основном Ubisoft предложила заниматься теми же активностями, что и в предыдущих играх серии.

Вместе с Assassin’s Creed Syndicate в Epic Games Store стартовала раздача карточной игры Faeria.

По классике, игрокам предлагают собрать собственную колоду и участвовать в битвах, которые здесь проходят на полях с изменяющимся ландшафтом и условиями. Разработчики обещают более 300 карт, 100 часов одиночных и сюжетных миссий, а также турниры.