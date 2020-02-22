Android 10 с EMUI 10 для Huawei Mate 10 Pro: есть точные сроки

Новости технологии:В компании рассказали, когда Huawei Mate 10 Pro получит Android 10 с EMUI 10 на глобальном рынке.

Компания Huawei выпустила Android 10 для флагмана Mate 10 Pro в Китае в прошлом месяце, а сейчас появилась информация когда ПО выйдет на глобальном рынке.

Итак, согласно немецкой техподдержке Huawei в Twitter, смартфон начнут обновлять в марте.

Более точные сроки производитель, естественно, не сообщил. Прошивку, как обычно, будут распространять волнами.

Guten Morgen Evu, wir können deine Sorge voll und ganz verstehen. Falls du es bereits mitbekommen hast, das Mate 10 Pro bekommt das Update zu Android 10. Das ist ca. für März geplant. Beste Grüße,

Tolga von HUAWEI Mobile — HUAWEI Mobile DE (@HuaweiMobileDe) February 21, 2020

С обновлением ПО, аппарат должен получить актуальный патч безопасности и новую фирменную оболочку EMUI 10 со всеми особенностями.

Кроме этого, разработчики компании улучшат производительность, технологию GPU Turbo, а также добавят в прошивку новую файловую систему EROFS и многое другое.