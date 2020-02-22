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Android 10 с EMUI 10 для Huawei Mate 10 Pro: есть точные сроки

Android 10 с EMUI 10 для Huawei Mate 10 Pro: есть точные сроки
13:32 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В компании рассказали, когда Huawei Mate 10 Pro получит Android 10 с EMUI 10 на глобальном рынке.

Компания Huawei выпустила Android 10 для флагмана Mate 10 Pro в Китае в прошлом месяце, а сейчас появилась информация когда ПО выйдет на глобальном рынке.

Итак, согласно немецкой техподдержке Huawei в Twitter, смартфон начнут обновлять в марте.

Более точные сроки производитель, естественно, не сообщил. Прошивку, как обычно, будут распространять волнами.

С обновлением ПО, аппарат должен получить актуальный патч безопасности и новую фирменную оболочку EMUI 10 со всеми особенностями.

Смартфоны Samsung Galaxy A30 и Galaxy A50s обновили до Android 10 с OneUI 2.0

Кроме этого, разработчики компании улучшат производительность, технологию GPU Turbo, а также добавят в прошивку новую файловую систему EROFS и многое другое.

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Все по теме:

Обновление, Прошивка, Huawei Mate 10 Pro, EMUI 10, Android 10.
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