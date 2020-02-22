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Интересные функции: Xiaomi представила разумную подставку под монитор

Интересные функции: Xiaomi представила разумную подставку под монитор
16:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости технологии:На краудфандинговой платформе Xiaomi появилась настольная подставка под монитор или ноутбук.

Аксессуар имеет название Lego S6 Pro и выполняет одновременно множество задач. На верх подставки можно установить монитор, моноблок или компьютер, а ниже есть небольшая полочка, чтобы положить смартфон или другие вещи.

Там же расположен сенсорный 4,5-дюймовый дисплей с голосовым помощником, который позволяет связываться с коллегами и дает рекомендации по поддержанию здоровья.

С обеих сторон расположены "стаканы", где можно хранить канцелярию. В подставке также есть разъем USB для зарядки смартфона, планшета и других гаджетов. В самом же низу находится пустое пространство с ультрафиолетовыми лампами, куда можно класть смартфон и другие вещи для стерилизации. Процесс очистки от бактерий занимает всего 10 минут, после чего лампы автоматически выключаются.

Xiaomi готовит революционную технологию (Фото)

Цена

На китайском рынке цена нового гаджета составляет 142 доллара. За эти же деньги плюс доставка его можно заказать в любую страну.

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Все по теме:

Гаджеты, Технологии, Техно, Xiaomi, Подставка под монитор.
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