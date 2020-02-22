Интересные функции: Xiaomi представила разумную подставку под монитор

Новости технологии:На краудфандинговой платформе Xiaomi появилась настольная подставка под монитор или ноутбук.

Аксессуар имеет название Lego S6 Pro и выполняет одновременно множество задач. На верх подставки можно установить монитор, моноблок или компьютер, а ниже есть небольшая полочка, чтобы положить смартфон или другие вещи.

Там же расположен сенсорный 4,5-дюймовый дисплей с голосовым помощником, который позволяет связываться с коллегами и дает рекомендации по поддержанию здоровья.

С обеих сторон расположены "стаканы", где можно хранить канцелярию. В подставке также есть разъем USB для зарядки смартфона, планшета и других гаджетов. В самом же низу находится пустое пространство с ультрафиолетовыми лампами, куда можно класть смартфон и другие вещи для стерилизации. Процесс очистки от бактерий занимает всего 10 минут, после чего лампы автоматически выключаются.

Xiaomi Lego S6 Pro è l’accessorio 4-in-1 perfetto per l’ufficio https://t.co/VnH3vLZ0pF pic.twitter.com/4refqS8mge — MIUI Italia (@miui_ita) February 21, 2020

Цена

На китайском рынке цена нового гаджета составляет 142 доллара. За эти же деньги плюс доставка его можно заказать в любую страну.