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Замкнутый круг: Apple готовит абсолютно новый дизайн смартфона

Замкнутый круг: Apple готовит абсолютно новый дизайн смартфона
20:17 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone с дисплеем со всех сторон.

В патентной документации описан необычный смартфон, полностью выполненный из стекла. С виду, это единый кусок стекла, но на самом деле это может быть несколько частей, соединенных вместе.

У такого гаджета нет ни кнопок, ни разъемов, а всю площадь занимает один дисплей. Он расположен и на боковых гранях, и на задней панели. Для такого устройства Apple предлагает использовать специальную версию операционной системы.

"Основной интерфейс выводится на фронтальную сторону гаджета, но могут также использоваться боковые грани или тыльная сторона. Благодаря этому пользователь может перелистывать иконки, которые будут перемещаться на соседние грани. Сам интерфейс будет закольцован вокруг устройства, представляя замкнутый круг", — говорится в документах.

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Так как у смартфона, по сути, нет ни фронтальной, ни задней панели (они просто одинаковые), гаджет будет запоминать, какой стороной пользователь его взял, чтобы выводить туда домашнюю страницу.

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Apple, iPhone, Технологии, Техно.
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