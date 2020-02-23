OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)

Новости технологии:Уже на подходе новые флагманы OnePlus, причем ожидаются сразу три модели: OnePlus 8, OnePlus 8 Lite и OnePlus 8 Pro.

Что показали

На фото показана только задняя панель, причем не полностью и в полупрозрачной заводской упаковке. В центре внимания - основная камера, причем ее дизайн полностью соответствует ранним утечкам и рендерам.

Камера выполнена так же, как и у OnePlus 7T Pro, отличие только в четвертом модуле. Он расположен слева, отдельно от трех остальных датчиков.

По слухам, это будут датчики с разрешением 60, 16 и 13 Мп, а также дополнительный ToF-модуль.

Напомним, также смартфону приписывают 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления изображения 120 Гц и круглым вырезом для фронтальной камеры, процессор Snapdragon 865 и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 50 Вт.

Официальный анонс ожидается в марте-апреле.