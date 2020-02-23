Скачать
Воскресенье, 23.02.2020
"Баталии" в Новых Санжарах: полиция ищет зачинщиков искусственной паники
"Баталии" в Новых Санжарах: полиция ищет зачинщиков искусственной паники
День в ООС: боевики лупят с тяжелых минометов и ствольной артиллерии
День в ООС: боевики лупят с тяжелых минометов и ствольной артиллерии
Триллер в Запорожье: Украина уступила Венгрии в отборе на Чемпионат Европы
Триллер в Запорожье: Украина уступила Венгрии в отборе на Чемпионат Европы
В Киеве состоялась премьера документальной киноленты об Андре Тане (Фото, Видео)
Премьера документальной киноленты об Андре Тане

OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)

OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
19:26 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Уже на подходе новые флагманы OnePlus, причем ожидаются сразу три модели: OnePlus 8, OnePlus 8 Lite и OnePlus 8 Pro.

Что показали

На фото показана только задняя панель, причем не полностью и в полупрозрачной заводской упаковке. В центре внимания - основная камера, причем ее дизайн полностью соответствует ранним утечкам и рендерам.

Камера выполнена так же, как и у OnePlus 7T Pro, отличие только в четвертом модуле. Он расположен слева, отдельно от трех остальных датчиков.

По слухам, это будут датчики с разрешением 60, 16 и 13 Мп, а также дополнительный ToF-модуль.

Напомним, также смартфону приписывают 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления изображения 120 Гц и круглым вырезом для фронтальной камеры, процессор Snapdragon 865 и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 50 Вт.

Vivo Z6 5G появился на качественных рендерах (Фото)

Официальный анонс ожидается в марте-апреле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, OnePlus, Флагманы, OnePlus 8 Pro.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лутковская рассказала о решении Зеленского обменять экс-"беркутовцев"
02 Уайлдер - Фьюри 2: видео боя
03 Доктор Комаровский посетил Новые Санжары: Вопросов куча, ответов нет
04 Как безопасно хранить деньги в банке: украинцам дали советы
05 Штормовой циклон: в каких областях резко ухудшится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Зараженный&quot; лайнер у берегов Японии: умер еще один пассажир
"Зараженный" лайнер у берегов Японии: умер еще один пассажир
Землетрясение на границе Турции и Ирана: количество жертв возросло
Землетрясение на границе Турции и Ирана: количество жертв возросло
Неделя до выборов: премьер Словакии слег в больницу с &quot;острой инфекцией&quot;
Премьер Словакии слег в больницу с "острой инфекцией"
Масленица 2020: обязательные ритуалы на каждый день праздника
Масленица 2020: обязательные ритуалы на каждый день праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь