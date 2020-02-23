Компактная Bluetooth-гарнитура Jakcom ET с шумоподавлением всего за $20 (Фото)

Новости технологии:Компания Jakcom предлагает удобную Bluetooth-гарнитуру Jakcom ET, которая поможет оставаться на связи, когда у вас заняты руки или за рулем.

Гарнитура довольно аккуратно смотрится на ушах и практически не ощущается при ношении, так как весит всего 8 г при толщине в 5 мм. Причем ее одинаково удобно носить и на левом, и на правом ухе.

Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP54.

Гарнитура поддерживает Bluetooth 4,1 (радиус действия - до 10 метров) и ее можно подключать одновременно к двум устройствам. Производитель обещает чистый и четкий звук с костной проводимостью и шумоподавлением.

Внутри установлен аккумулятор емкостью 70 мАч, одного заряда которого хватит на 6 часов непрерывной работы и до 120 часов в режиме ожидания. Заряжается Jakcom ET всего за 1 час.

Цена

Jakcom ET продают на AliExpress за $19,90.