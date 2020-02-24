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Смартфон Xiaomi Black Shark 3: дата анонса

Смартфон Xiaomi Black Shark 3: дата анонса
14:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Black Shark является подразделением Xiaomi, который выпускает игровые смартфоны.

Компания Xiaomi готовит к выходу новое поколение игрового смартфона Black Shark 3. Производитель рассказал, что он будет поддерживать подключение к мобильной сети 5G и работать на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 865.

Дата выхода Xiaomi Black Shark 3

Компания Xiaomi официально представит Black Shark 3 третьего марта. Правда, это будет только онлайн-презентация, вероятно, из-за вспышки коронавируса в Китае.

Что известно о Black Shark 3

Как говорит производитель, Black Shark 3 станет первым в мире игровым смартфоном, которій будет поддерживать сеть 5G. Xiaomi Black Shark 3 может быть оснащен батареей, емкостью на 5000 мАч, и будет поддерживать быструю зарядку 65 Вт. Смартфон можно будет зарядить до 100% всего за 38 минут.

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Новый игровой смартфон будет оснащен экраном с разрешением 2K с частотой обновления 120 Гц. По слухам, он будет иметь 12 ГБ оперативной памяти.

Что касается цены, пока информации нет. Детали узнаем в скором времени.

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Все по теме:

Смартфон, Технологии, Телефон, Техно, Игровой смартфон, Xiaomi Black Shark 3.
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